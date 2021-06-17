تستعد شركة Great Wall لإطلاق سياراتها الأحدث Artillery، والتي من المفترض أن تكون منافسًا قويًا لسيارات البيك آب الشهيرة من نيسان وتويوتا.
وجاءت السيارة الجديدة وفقًا لـ”moto1” كنموذج نسخة معدل من مركبات Pao التي طرحتها Great Wall العام الجاري، لكنها حصلت على تحسينات تجعلها أكثر ملاءمة للطرق الوعرة والطرقات الصعبة المغطاة بالمياه أو الأوحال، إذ جُهزت بأنبوب خاص لتوفير الهواء للمحرك، وعجلات كبيرة، وصُمم هيكلها ليرتفع عن الأرض بمقدار 249 ملم.
وتم دعم السيارة بأنظمة تعليق خاصة ونوابض من نوع Eibach كتلك الموجودة في سيارات Ford F-150 من فورد، فضلا عن حصولها على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، أما صندوق أمتعتها الخلفي فصُمم ليمكنها من نقل حمولات كبيرة، وممتصات الصدمات فيها دُعمت بهياكل فولاذية متينة وطُليت بمواد خاصة مقاومة للصدمات والصدأ وعوامل الرطوبة.
وحصلت السيارة -رغم تصميمها لتكون مركبة دفع رباعي- على مقصورة مميزة من ناحية الأناقة والتطوير، وجُهزت بزوج من المقاعد المريحة، وبواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية وأحدث أنظمة الملتيميديا.
وتطرح Great Wall سيارتها الجديدة بمحركات توربينية بسعة 2.0 لتر تولد عزما يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ومنظومتي دفع أمامي ورباعي.
وفق “أخبار 24”.