تستعد شركة‎ Great Wall ‎لإطلاق سياراتها الأحدث Artillery، والتي من المفترض أن تكون منافسًا قويًا لسيارات ‏البيك آب الشهيرة من نيسان وتويوتا.‏

وجاءت السيارة الجديدة وفقًا لـ”‏‎moto1‎‏” كنموذج نسخة معدل ‏من مركبات‎ Pao ‎التي طرحتها‎ Great Wall ‎العام الجاري، ‏لكنها حصلت على تحسينات تجعلها أكثر ملاءمة للطرق الوعرة ‏والطرقات الصعبة المغطاة بالمياه أو الأوحال، إذ جُهزت بأنبوب ‏خاص لتوفير الهواء للمحرك، وعجلات كبيرة، وصُمم هيكلها ‏ليرتفع عن الأرض بمقدار 249 ملم‎.‎

وتم دعم السيارة بأنظمة تعليق خاصة ونوابض من نوع‎ Eibach ‎كتلك الموجودة في سيارات‎ Ford F-150 ‎من فورد، فضلا عن ‏حصولها على مصابيح متطورة تعمل بتقنيات‎ LED ‎ لتوفير ‏إضاءة ممتازة، أما صندوق أمتعتها الخلفي فصُمم ليمكنها من ‏نقل حمولات كبيرة، وممتصات الصدمات فيها دُعمت بهياكل ‏فولاذية متينة وطُليت بمواد خاصة مقاومة للصدمات والصدأ ‏وعوامل الرطوبة‎.‎

وحصلت السيارة -رغم تصميمها لتكون مركبة دفع رباعي- على ‏مقصورة مميزة من ناحية الأناقة والتطوير، وجُهزت بزوج من ‏المقاعد المريحة، وبواجهة قيادة مزودة بشاشة لمسية وأحدث ‏أنظمة الملتيميديا‎.‎

وتطرح ‏Great Wall ‎ سيارتها الجديدة بمحركات توربينية ‏بسعة 2.0 لتر تولد عزما يعادل 190 حصانا، وستعمل هذه ‏المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 8 سرعات، ومنظومتي ‏دفع أمامي ورباعي‎.‎

وفق “أخبار 24”.