نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة العامة” توضح عقوبة السلوكيات التي تخل بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي
18/06/2021   12:00 ص

“النيابة العامة” توضح عقوبة السلوكيات التي تخل بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي

+ = -
456

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجزائية تحظر أي سلوكيات مخلة بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي وكل ما من شأنه التأثير سلبا على التحول البيئي لمبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وفقا للاختصاصات المنوطة بها في هذا الجانب.

وأوضحت أن النظام يحظر التعرض للغطاء النباتي بأي ممارسات تؤدي إلى قطع الأشجار، أو الأعشاب أو النباتات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها، أو أوراقها، او نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.

وأكدت أن كل من يرتكب هذه المخالفات للمرة الثانية وما بعدها خلال مدة سنة من ارتكابها للمرة السابقة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بهاتين العقوبتين.

"النيابة العامة" توضح عقوبة السلوكيات التي تخل بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي

وفق “أخبار 24”.

“النيابة العامة” توضح عقوبة السلوكيات التي تخل بالتوازن البيئي والاستقرار المناخي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885159392.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.