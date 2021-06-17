لوجود خلل في خزانات الوقود وضفيرة التشغيل .. “التجارة” تستدعي أكثر 2.260 ألف مركبة مرسيدس

أعلنت وزارة التجارة اليوم (الخميس) عن استدعاء أكثر من 2.260 ألف مركبة مرسيدس بموديلات مختلفة لوجود خلل بها.
وأكدت استدعاء 2,226 مركبة “CLS-Class / E-Class” موديلات 2010-2015 لخلل في أنبوب التهوية لخزان الوقود قد يؤدي إلى تسرب الوقود حال وقوع حـادث مما يزيد من احتمالية حدوث حريق، بجانب 6 من نوع “GLC 63S” لخلل في ضفيرة بادئ التشغيل قد يؤدي إلى حدوث التماس كهربائي مما يزيد من احتمالية حدوث حريق.
وتضمن الاستدعاء 30 مركبة “GT53 AMG” موديلات 2019 – 2020 لخلل في غطاء العجلات المركزي قد يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة مما يشكل خطرًا على مستخدمي الطريق، إضافة إلى 10 مركبات “A200 / CLA200” موديل 2021 لعدم وجود دعامة نقاط تثبيت مقعد الأطفال للمقاعد الخلفية مما يمنع من تثبيت المقعد بشكل صحيح ويزيد من احتمالية خطر الإصابة حال وقوع حـادث.
وطالبت الوزارة بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال موقع استدعاء، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.
وفق “أخبار 24”.