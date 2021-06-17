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أخبار محلية > “الطيران المدني” توجه شركات الطيران بالتأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة
17/06/2021   11:59 م

“الطيران المدني” توجه شركات الطيران بالتأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

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أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا لجميع شركات الطيران بشأن أهمية التأكد من أن المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين ومرافقيهم قد أكملوا تسجيل بيانات التحصين قبل المغادرة.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم (الخميس) أن التأكد قبل المغادرة يكون من خلال الرابط، وذلك للإسهام في تسريع إجراءات دخولهم وتقليل مدة انتظارهم في منافذ الدخول.

وأشارت إلى أن التسجيل يشمل تسجيل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمين ومرافقيهم من المحصنين وغير المحصنين. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أن ذلك يأتي تماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء إنهاء إجراءات الدخول.

“الطيران المدني” توجه شركات الطيران بالتأكد من إكمال تسجيل بيانات التحصين للمسافرين القادمين للمملكة قبل المغادرة

أخبار محلية
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