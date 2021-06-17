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أخبار محلية > تعرف على أبرز الممارسات المحظورة في المادة الخامسة من نظام المنافسة
17/06/2021   11:59 م

تعرف على أبرز الممارسات المحظورة في المادة الخامسة من نظام المنافسة

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أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، اليوم (الخميس)، أبرز الممارسات المحظورة في المادة الخامسة من نظام المنافسة.

وقالت إنه تُحظر الممارسات ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء كانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، ومنها التواطؤ في العطاءات أو العروض في المزايدات والمنافسات الحكومية أو غيرها بما يخل بالمنافسة.

وأشارت إلى أن العقوبة وفقا للمادة “19” من نظام المنافسة غرامة مالية لا تتجاوز 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات، أو إيقاع غرامة لا تتجاوز 3 أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وفرضت الهيئة على المخالف نشر القرار أو الحكم بالعقوبة على نفقته بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية.

تعرف على أبرز الممارسات المحظورة في المادة الخامسة من نظام المنافسة

وفق “أخبار 24”.

تعرف على أبرز الممارسات المحظورة في المادة الخامسة من نظام المنافسة

أخبار محلية
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