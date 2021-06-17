آخر تطورات عملية البحث عن الطفل المفقود بوادي الحائر بالرياض

كشف مراسل الإخبارية، اليوم (الخميس)، عن آخر مستجدات عمليات البحث عن الطفل المفقود “فراس”، الذي سقط الخميس الماضي أثناء نزهة مع أسرته في وادي الحائر بالرياض.
وأوضح أنه بعدما أغلقت القنوات المائية في تمام الساعة الثامنة صباحا، لمنع تدفق المياه وتسهيل عملية البحث، عادت القنوات للعمل من جديد في تمام الساعة 9 صباحا، بعدما تسبب تدفق المياه في أزمة كبيرة.
وأشار إلى أن فرق البحث كانت موجودة منذ الصباح الباكر مع وجود الطائرات الشراعية، لافتًا إلى أن إغلاق القنوات في الأماكن الضحلة كان الأمل الوحيد في العثور على جثـة الطفل. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن والد الطفل إذا أراد إغلاق القنوات مرة أخرى فعليه الذهاب إلى هيئة تطوير الرياض وتقديم طلب آخر رسمي من الهيئة إلى الدفاع المدني.
فيديو | 8 أيام على فقدان طفل “وادي الحائر” في #الرياض.. و #الإخبارية ترصد مستجدات عملية البحث#نشرة_النهار pic.twitter.com/BGANhhAqQH
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 17, 2021