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أخبار محلية > “التجارة”: السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مُدان بجريمة التستر
18/06/2021   4:10 م

“التجارة”: السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مُدان بجريمة التستر

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شهّرت وزارة التجارة بمقيم من الجنسية البنجلاديشية، إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر، وإدارة وتشغيل محل تموينات بمحافظة رفحاء.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بعرعر، والمتضمن سجن المتستر عليه لمدة أربعة أشهر، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري للمنشأة.

كما تضمن الحكم استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر ملخص الحكم. وفق “أخبار 24”.

وحثت وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة، قبل انتهاء المهلة في 23 أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

“التجارة”: السجن 4 أشهر والتشهير والإبعاد لمقيم مُدان بجريمة التستر

أخبار محلية
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