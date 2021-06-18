كشف الفنان رابح صقر، مساء أمس (الخميس)، عن أغنية جديدة من ألحانه، معلنًا أنه يهدي هذه الأغنية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
واستعرض “صقر” في فيديو كليب الأغنية صورًا ولقطات متعددة من لقاءات أجراها ولي العهد، مؤكدًا أنه يهدي كل المديح في أغنيته إلى الأمير محمد بن سلمان، ولجمهوره من محبي أغانيه.
ولفت صقر إلى أن الأغنية بعنوان “قبلة المدح”، وكتب كلماتها الشاعر “عبدالمحسن بن سعيد”.
وكشف عن أن نجله “صقر” شارك معه لأول مرة في الكورال داخل الاستديو في هذه الأغنية، لافتا إلى أنه لمس في نجله شغفه بالوسط الفني، لكن لن يدخل في هذا المجال قبل أن يُكمل جامعته، على حد قوله.
وفق “أخبار 24”.