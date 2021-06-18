مصادر: التقاعد والتأمينات تملكان حصصًا في “أسترازينيكا” وبنك “إتش إس بي سي”

ذكرت مصادر أن المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمتلكان حصصاً في شركة “أسترازينيكا” البريطانية – السويدية للأدوية، وبنك “إتش إس بي سي” البريطاني.
وكشف تقرير لوكالة “بلومبرغ”، عن أن المؤسستين تمتلكان ما قيمته 207 ملايين دولار (776.25 مليون ريال) من أسهم شركة “أسترازينيكا”، كما تمتلكان أيضا أسهماً بقيمة 170 مليون دولار (637.5 مليون ريال) في بنك “إتش إس بي سي”.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مؤخراً قرارا بدمج “المؤسسة العامة للتقاعد” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد وزيادة الكفاءة التشغيلية والمالية. وفق “أخبار 24”.