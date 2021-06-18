مجلس الأعمال السعودي الروسي يقترح فتح بنك روسي بالمملكة

قدم مجلس الأعمال السعودي – الروسي باتحاد الغرف السعودية، مقترحاً لفتح بنك روسي بمدينة الرياض، وذلك في خطوة تهدف لتسهيل التبادل التجاري والاقتصادي بين المملكة وروسيا.
جاء ذلك بحضور رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، وسفير روسيا لدى المملكة، سيرجي كوزلوف، ورئيس مجلس الأعمال السعودي – الروسي طارق القحطاني، وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين.
وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية في اجتماعه الثاني الذي عُقد بمقر الاتحاد، على أهمية الاجتماع الذي يعد دفعة قوية نحو تطوير مزيد من العلاقات التجارية والاقتصادية.
من جانبه، أكد السفير الروسي أن بلاده تنظر لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين كمهمة أساسية تعكس توجيهات قيادة البلدين، ولتعميق وتنشيط وتنويع عقد الشراكة والصداقة بين الجانبين. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه تم تعيين ملحق تجاري لدى سفارة بلاده بالرياض مما يعد خطوة جديدة في تذليل جميع المعوقات الاقتصادية التي تعترض رجال الأعمال السعوديين، ووعد بدعم ودراسة مقترح فتح بنك روسي في الرياض.