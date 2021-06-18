أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز أن منطقتي نجران، والرياض، ستشهدان رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وأبان أن مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتنتهي الـ8 مساءً.
وأشار إلى أن منطقة الشرقية ستشهد أتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وأضاف أن محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ومحافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب بمنطقة جازان، ستشهد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 10 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
وفق “أخبار 24”.