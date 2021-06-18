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أخبار محلية > ‏”الصحة” توضح الطرق الآمنة لرفع الحقائب دون تأثير على ‏الظهر
18/06/2021   4:09 م

‏”الصحة” توضح الطرق الآمنة لرفع الحقائب دون تأثير على ‏الظهر

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أوصت وزارة الصحة باتباع عدد من الإرشادات للحفاظ على ‏صحة الظهر عند حمل حقائب السفر، من أجل رحلة سعيدة وسفر ‏آمن.‏

وأوضحت الوزارة أنه عند حمل حقيبة الكتف يجب مراعاة ‏تبديلها يمينًا ويسارًا باستمرار، مع حمل الحقائب ذات العجلات ‏عند صعود السلالم، بدلًا من سحبها.‏

ونصحت بعدم حمل الحقيبة بيد واحدة وخاصة لفترات طويلة، ‏مع أهمية عدم الاستعجال عند حمل الحقائب، حتى لو كان وقت ‏الوصول متأخرًا.‏

وبيّنت الطرق الصحيحة لرفع الحقيبة ومنها، “قف بجانبها واحنِ ‏ركبتيك، مع الاعتماد على الساقين دون الخصر”، محذرة من الالتفات أو استدارة الجسد عند عملية الرفع.‏ وفق “أخبار 24”.

‏”الصحة” توضح الطرق الآمنة لرفع الحقائب دون تأثير على ‏الظهر

أخبار محلية
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