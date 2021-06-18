‏”الصحة” توضح الطرق الآمنة لرفع الحقائب دون تأثير على ‏الظهر

أوصت وزارة الصحة باتباع عدد من الإرشادات للحفاظ على صحة الظهر عند حمل حقائب السفر، من أجل رحلة سعيدة وسفر آمن.
وأوضحت الوزارة أنه عند حمل حقيبة الكتف يجب مراعاة تبديلها يمينًا ويسارًا باستمرار، مع حمل الحقائب ذات العجلات عند صعود السلالم، بدلًا من سحبها.
ونصحت بعدم حمل الحقيبة بيد واحدة وخاصة لفترات طويلة، مع أهمية عدم الاستعجال عند حمل الحقائب، حتى لو كان وقت الوصول متأخرًا.
وبيّنت الطرق الصحيحة لرفع الحقيبة ومنها، “قف بجانبها واحنِ ركبتيك، مع الاعتماد على الساقين دون الخصر”، محذرة من الالتفات أو استدارة الجسد عند عملية الرفع. وفق “أخبار 24”.
رحلة سعيدة وسفر آمن ✈️#عش_بصحة pic.twitter.com/prfNGuDvXv
— عش بصحة (@LiveWellMOH) June 17, 2021