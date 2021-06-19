“فلكية جدة”: الإثنين المقبل بداية فصل الصيف فلكيًّا وسيستمر 93 يوماً

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن بداية فصل الصيف فلكياً “الانقلاب الصيفي” في النصف الشمالي للكرة الأرضية، ستحدث يوم الإثنين 21 يونيو 2021 عند الساعة 06:32 صباحاً بتوقيت المملكة.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن الشمس ستكون مباشرة فوق مدار السرطان، وسيستمر فصل الصيف 93 يوماً و15 ساعة و49 دقيقة، مشيراً إلى أن الشمس ستصل في هذا اليوم إلى أقصى الشمال بقبة السماء، وستكون مباشرة فوق مدار السرطان ، وهو أطول نهار وأقصر ليل في العام في النصف الشمالي للكرة الأرضية.
وأبان أبو زاهرة، أن معظم الناس يعتقد أن الصيف يبدأ في الأول من يونيو، ولكن هذا صيف متعلق بالرصد الجوي، لكن الصيف الفلكي يحدده الميل الدقيق في مدار الأرض وموقعها السنوي في النظام الشمسي، وتحديداً عندما تكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان عند الظهيرة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا علاقة بوقت حدوث الانقلاب الصيفي بمدى قرب أو بعد الأرض من الشمس، ولكنه يرتبط بحقيقة أن الكوكب يدور على محور مائل بمقدار 23.44 درجة، ويحدث الانقلاب الصيفي عندما يكون القطب الشمالي مائلاً نحو الشمس، وخلال هذا الوقت يحصل النصف الشمالي للكرة الأرضية على مزيد من الضوء والحرارة من الشمس.
وأضاف أنه لذلك نعيش أطول فترة من ساعات النهار شمال خط الاستواء، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة في يوم الانقلاب الصيفي، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض (جنوب خط الاستواء)، حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.