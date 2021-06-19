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أخبار المناطق > ردم للقنوات المائية وغواصات مزودة بكاميرا .. عمليات البحث عن مفقود الحاير تتواصل
19/06/2021   6:15 م

ردم للقنوات المائية وغواصات مزودة بكاميرا .. عمليات البحث عن مفقود الحاير تتواصل

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تتواصل أعمال البحث عن الطفل الذي سقط أثناء تنزهه مع أسرته في وادي الحاير بالرياض يوم الخميس قبل الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو لفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عملية ردم القناة المائية لتخفيف منسوب المياه ما يسهل من عملية البحث عن الطفل المفقود.

كما تم استخدام غواصات وطائرات دون طيار مزودة بكاميرات في عمليات البحث، إضافة إلى الكلاب المدربة.

وكان عم الطفل المفقود قد قال لـ”أخبار 24″، إن هيئة تطوير مدينة الرياض أوقفت صباح الخميس الماضي 16 قناة مائية لتسهيل عملية البحث عن “فراس”، البالغ من العمر 7 أعوام.

@46.itr#عاجل_الان الله يصبر اهله إن شاء الله عملية البحث عن المفقود فراس يبلغ من العمر سبع سنوات حيث أسقطه في وادي الحاير بالرياض￼￼6 ايام

♬ الصوت الأصلي – الاخبار العاجله .

@46.itr

#عاجل_الان ما زال البحث عن المفقود فراس بكاميرات تحت الماء ومستمرين معاكم ومواصلين عن خبر إلين نحصله ￼￼ إن شاء الله دعواتكم الله يوفقهم￼￼￼

♬ الصوت الأصلي – الاخبار العاجله .

ردم للقنوات المائية وغواصات مزودة بكاميرا .. عمليات البحث عن مفقود الحاير تتواصل

أخبار المناطق
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