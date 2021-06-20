“الحج” تحذّر من التعامل مع الحملات الوهمية و”تصاريح” مواقع التواصل

حذّرت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج الوهمية غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، والذي يمكن زيارته من خلال الرابط التالي:
كما حذّرت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين من الانسياق خلف الإعلانات غير الموثقة التي ليس لها صفة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والإبلاغ فورًا عن أي مكتب أو شركة أو أي رابط يدّعي تقديم تصاريح لأداء مناسك الحج لهذا العام أو تقديم خدمات حجاج الداخل خارج إطار المسار الإلكتروني.
وأكد نائب وزير الحج الدكتور عبد الفتاح مشاط، أن بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي خصصته الوزارة لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين لهذا العام، هو المنفذ الوحيد لحجز خدمات شركات ومؤسسات حجاج الداخل المصرّحة. وفق “أخبار 24”.