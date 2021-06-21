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أخبار محلية > جون باغانو: “أمالا” يركز على السياحة العلاجية وهو مختلف عن مشروع “البحر الأحمر”
21/06/2021   10:46 ص

جون باغانو: “أمالا” يركز على السياحة العلاجية وهو مختلف عن مشروع “البحر الأحمر”

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أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، الفرق بين مشروع “أمالا السعودية” ومشروع البحر الأحمر.

وذكر “باغانو”، خلال استضافته في برنامج “في العلن” المذاع على “قناة السعودية”، أن مشروع أمالا يعد وجهة سياحية أخرى، وتقع على بعد 200 كم تقريبا شمال مشروع البحر الأحمر.

وأكد أن تضاريس مشروع “أمالا” تختلف عن تضاريس مشروع البحر الأحمر، حيث تتمتع بجبال وكهوف رائعة على الخط الساحلي. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن كلا المشروعين في مجال الضيافة والسياحة إلا أن أوجه الاختلاف بينهما أكبر من أوجه الشبه، منوهًا بأن مشروع “أمالا” يركز على السياحة العلاجية، ويهدف لخلق مركز أقليمي للتمتع بالصحة والعافية، حيث يعتبر وجهة مناسبة لمن يرغب بالتعافي.

جون باغانو: “أمالا” يركز على السياحة العلاجية وهو مختلف عن مشروع “البحر الأحمر”

أخبار محلية
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