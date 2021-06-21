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أخبار محلية > تعيين “حريري” رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموانئ
21/06/2021   10:46 ص

تعيين “حريري” رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموانئ

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أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ موافقته على تعيين عمر بن ‏طلال حريري، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة، ابتداءً من أول‎ ‎يوليو‎2021.

‏ وشغل حريري قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط ‏السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ ‏العام ‏‎2018‎م.‏

وتدرج خلال عمله لدى شركة دي. إتش. إل إكسبريس في الفترة من ‏عام ‏‎2004‎م إلى ‏‎2010‎م، حتى صار مديرًا للمبيعات الوطنية ‏بالمملكة، ومن عام 2014 وحتى 2016 شغل منصب نائب الرئيس ‏للقطاع التجاري بالشركة، ومن عام ‏‎2016‎م إلى ‏‎2018‎م، شغل ‏منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس إكسبريس.‏ وفق “أخبار 24”.

‏ ‏ويتمتع حريري بعضوية عددٍ من مجالس الإدارات واللجان في كل ‏من: استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي ‏‎(IATA)‎، ولجنة سكاي ‏تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين ‏والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات ‏بالغرفة التجارية بجدة. كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم ‏للشحن.

تعيين “حريري” رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموانئ

أخبار محلية
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