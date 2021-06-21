تعيين “حريري” رئيسًا تنفيذيًا لهيئة الموانئ

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ موافقته على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة، ابتداءً من أول يوليو2021.
وشغل حريري قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ العام 2018م.
وتدرج خلال عمله لدى شركة دي. إتش. إل إكسبريس في الفترة من عام 2004م إلى 2010م، حتى صار مديرًا للمبيعات الوطنية بالمملكة، ومن عام 2014 وحتى 2016 شغل منصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالشركة، ومن عام 2016م إلى 2018م، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس إكسبريس. وفق “أخبار 24”.
ويتمتع حريري بعضوية عددٍ من مجالس الإدارات واللجان في كل من: استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة. كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.