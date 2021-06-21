شرطة الرياض تقبض على شخصين ارتكبا 79 جريمة احتيال مالي في عدة مناطق

نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على مواطن ومقيم يمني في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا 79 جريمة مالية احتيالية في مناطق الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، وجازان، والجوف.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، اليوم (الإثنين)، أن المتهمين قاما بتحويل الأموال التي حصلا عليها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية تعود ملكيتها لمواطنة، وذلك بإيهام ضحاياهما بالاستثمار في أسواق التداول العالمية.
وأشار إلى أنه ضُبط بحوزتهما مبلغ قيمته نصف مليون ريال، مبينًا أنه تم إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.