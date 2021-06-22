إعلامي سعودي يصف تجربته مع السفر في ظل جائحة “كورونا”.. وهذه كانت ردود الأفعال

كشف الإعلامي السعودي سبأ باهبري عن تجربته مع السفر في ظل جائحة كورونا، بعد عودته من رحلة خارجية كانت اضطرارية، مبيناً أن حصيلة التجربة أن السفر في ظل الجائحة محدود المتعة.
وقال باهبري إن هناك عشرات من الإجراءات مملة ما قبل السفر، إضافة إلى أن المطارات تكون شبه خالية، والطائرات ممتلئة، ويكون المسافر ملزماً طوال الرحلة بارتداء الكمامة.
وأضاف عبر تغريدة في “تويتر”، أن معظم أماكن الترفيه شبه مشلولة ولم تستعد بعد عافيتها، مبيناً أن هذه تجربته الشخصية وقد يكون هناك من مر بتجربة أفضل. وفق “أخبار 24”.
وتفاعل عدد من المغردين مع تغريدة الإعلامي باهبري، ولاقت ردود أفعال متباينة، حيث أكد البعض أنه مستعد لتحمل تلك الإجراءات المملة والمعقدة مقابل أن يحظى بمتعة السفر.
فيما رأى آخرون أن الأفضل تجنب السفر خلال هذه الفترة إلا للضرورة، حتى تعود الحياة لطبيعتها وتخف حدة الجائحة، مبينين أن المملكة بها العديد من الأماكن السياحية وصارت بديلاً جيداً للسياحة الخارجية.