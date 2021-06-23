“الموارد البشرية” تتيح العمل المؤقت في موسم الحج عبر “أجير”

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الأربعاء)، قرارًا يتيح للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من المواطنين والمقيمين استخراج تصريح عمل “أجير الحج” عبر برنامج أجير.
وأوضحت أن التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج يتيح إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف المواطنين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.
واشترطت توافر المتطلبات الصحية الخاصة بكورونا للراغبين في العمل بموسم الحج، حيث يُشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين “محصن جرعة أولى – محصن جرعتين – محصن متعافي”، وكذلك خلو المتقدم من الأمراض المزمنة. وفق “أخبار 24”.
ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونياً بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: “https://www.ajeer.com.sa/login”.