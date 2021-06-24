كانا يلهوان بسكوتر.. مسن يدهس توأمين بمتنزه الملك فهد بنجران

لقي طفل بعمر 5 سنوات مصرعه، بعدما دهسته سيارة أثناء لهوه بلعبة “السكوتر”، خلال نزهة قام بها والداه بصحبة شقيقته التوأم في متنزه الملك فهد بنجران.
ووقع الحادث، وفقا لـ”الوطن”، عندما كان الطفل فيصل سفر آل لعجم يلهو بلعبة الإسكوتر مع شقيقته “التوأم” لكن اللهو انقلب إلى حـادث مؤسف تعالت إثره صرخات الأم.
ودهست سيارة يقودها مُسن الطفلين، ما أدى إلى وفاة “فيصل”، بينما أُقلت شقيقته إلى العناية المركزة في وضع صحي حرج.
وحاول الأب، الذي رُزق بالطفلين بعد 14 عاما من الحرمان والمعاناة، تمالك مشاعره، سائلا الله أن يكون طفله شفيعا لهما يوم القيامة، وأن يشفي ابنته، ويلهم زوجته الصبر والسلوان.
ومن جهتهم، قدم عدد من أهالي المنطقة تعازيهم لأسرة “آل لعجم”، سائلين الله أن يتم شفاء الطفلة الصغيرة، وأن يُلهم الأسرة الصبر والسلوان على رحيل طفلهم “فيصل”.