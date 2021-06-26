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أخبار محلية > بعد ادعاء أحد المواقع.. دارة الملك عبد العزيز ترد على مزاعم توثيق ختم الحاكم عمر لديها
26/06/2021   7:00 م

بعد ادعاء أحد المواقع.. دارة الملك عبد العزيز ترد على مزاعم توثيق ختم الحاكم عمر لديها

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نفت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (السبت)، صحة ما تم تداوله عبر أحد المواقع على “تويتر”، بشأن توثيق ختم الحاكم عمر.

وأكد المتحدث الرسمي لدارة الملك عبد العزيز، أن ادعاء الموقع أن الختم المذكور في تغريدته المرفقة موثَّقا في الدارة، غير صحيح جملة وتفصيلًا، مبيناً أن الدارة ستتخذ الإجراء اللازم تجاه هذا الادعاء.

وأهابت بالجميع التأكد من بعض المعلومات التي تنسب إليها بالتواصل معها عبر بريدها الإلكتروني الرسمي.

وكان أحد المواقع قد أرفق صورة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، مدعياً أنها لختم الحاكم عمر، وأنه موثوق في دارة الملك عبدالعزيز. وفق “أخبار 24”.

بعد ادعاء أحد المواقع.. دارة الملك عبد العزيز ترد على مزاعم توثيق ختم الحاكم عمر لديها

أخبار محلية
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