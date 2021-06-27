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أخبار المناطق > بالفيديو .. قائد مركبة يمارس التفحيط داخل حي سكني بجدة.. و”المرور” يطيح به
27/06/2021   3:50 م

بالفيديو .. قائد مركبة يمارس التفحيط داخل حي سكني بجدة.. و”المرور” يطيح به

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أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة قام بالتفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

وتفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع مصور نشره أحد المتابعين يظهر أحد قائدي المركبات يمارس التفحيط داخل حي السامر السكني بجدة.

وأعربت الإدارة عن شكرها لكل الحريصين على السلامة المرورية، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو .. قائد مركبة يمارس التفحيط داخل حي سكني بجدة.. و”المرور” يطيح به

أخبار المناطق
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