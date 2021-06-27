بالفيديو .. قائد مركبة يمارس التفحيط داخل حي سكني بجدة.. و”المرور” يطيح به

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد مركبة قام بالتفحيط داخل أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.
وتفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع مقطع مصور نشره أحد المتابعين يظهر أحد قائدي المركبات يمارس التفحيط داخل حي السامر السكني بجدة.
وأعربت الإدارة عن شكرها لكل الحريصين على السلامة المرورية، مؤكدة أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. وفق “أخبار 24”.
نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/nptdOc5dJq pic.twitter.com/P64FhaepdX
— المرور السعودي (@eMoroor) June 27, 2021