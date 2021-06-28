تعرف على أبرز الوجهات السياحية في المملكة لقضاء إجازة ممتعة

تشتهر المملكة بالسياحة الدينية، نظرا لوجود الأماكن المقدسة بها مثل الحرمين الشريفين والمعالم الأثرية الدينية، ولكن هذا المفهوم تطور كثيرا في السنوات الماضية لتتحول المملكة إلى أماكن جذب سياحية في مختلف مناطقها.
وفي ضوء النهضة التي تشهدها المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبحت المملكة مقصدًا سياحيًا عالميًا، وبدأت الوفود السياحية الأجنبية تأتي إليها للاستمتاع بمعالمها التاريخية ونهضتها السياحية الحديثة بين البحار والجبال والحدائق التي تخطف القلوب وتلبي رغبات المواطنين والسياح.
وإذا كنت من الراغبين في قضاء إجازة صيفية مميزة إليك أبرز بعض الوجهات السياحية المثالية في المملكة:
خليج أبحر:
أحد الشواطئ الخلابة بمدينة جدة، ويعد وجهة مميزة لقضاء إجازة سعيدة، ويقع في شمال جدة على بعد 30 كم من وسطها، ويضم العديد من المنتجعات الخاصة التي تقدم خدماتها المتكاملة للعائلات والأسر.
جزيرة فرسان :
تتمتع جزيرة فرسان بطبيعة رائعة تجمع بين الهدوء والاستكشاف والمغامرة، حيث تقع على بعد حوالي 50 كم من جازان، وتتمتع بمساحات من الشعاب المرجانية والأراضي الواسعة، وتعد وجهة مختلفة لقضاء الإجازة الصيفية.
هواة الغوص – الليث :
تعد ثالث أكبر محافظة في منطقة مكة المكرمة، وتبعد حوالي 200 كم عن جدة، وتعتبر واحدة من أشهر مواقع الغوص تحت الماء في المملكة.
دومة الجندل
تزخر دومة الجندل التابعة لمحافظة الجوف، بالعديد من المواقع الأثرية والسياحية مثل قلعة مارد ومسجد عمر بن الخطاب، وسور دومة الجندل وبحيرة دومة الجندل، وتعرف بمياهها العذبة التي تجعلها واحدة من أهم الأماكن الجيولوجية في المملكة.
البحيرة السرية
تقع وسط صحراء وجبال الرياض، وتعد أحد معالمها السياحية، التي يقصدها السياح لقضاء إجازة تتسم بالهدوء، وتتميز البحيرة بعمقها حيث يمكن العثور على الأسماك والأعشاب البحرية، وتمتلئ هذه البحيرة عادة بمياه الأمطار بعد هطولها بغزارة.
مدينة الملك عبد الله
تقع بمحاذاة البحر الأحمر، وتبعد 100 كيلو متر شمال جدة، وتتمتع بأجواء صيفية مثالية ومثيرة، وتضم فعاليات رائعة طوال العام، وتتيح خيارات متنوعة لقاصديها بين المسطحات الخضراء المهيأة للمشي بالقرب من الأمواج، ورياضة السيارات لهواة عيش المغامرة في مسارات مخصصة وآمنة، وكذلك لمحبي الرياضات المائية نصيب بركوب القوارب السريعة أو اليخوت والإبحار باتجاه الأفق.
أملج
يطلق عليها مالديف المملكة، وهي إحدى مدن منطقة تبوك وتقع على البحر الأحمر، وتتميز ببحرها القرمزي ورمالها البيضاء الناعمة، وأشجار النخيل والمانجو، ويمكن الذهاب في رحلات بحرية للاستمتاع بمشاهدة الجزر الذي يصل عددها إلى 104، وتجربة رحلات الغوص التي تستكشف أعماق البحر الأحمر.
جبال فيفاء بجازان
مجموعة من الجبال الساحرة تقع شرق مدينة جازان، وتلتف حول بعضها في مشهد طبيعي ساحر، لتبدو لمن يشاهدها عن بعد وكأنها جبل واحد يأخذ شكل الهرم، ويوجد بها منحدرات ومنعطفات تسمح لك بالمغامرة وممارسة الرياضات الوعرة مثل تسلق الجبال، وركوب التليفريك.
شواطئ هاف مون
تعد فرصة سياحية ممتعة للراغبين في السباحة الآمنة والاستمتاع بجمال شاطئ البحر في مدينة الدمام على طول خليج هاف مون، حيث العديد من الشواطئ المتطورة التي توفر قضاء إجازة رائعة بمشاهد طبيعية جذابة.
منتزه الملك عبد العزيز بالسودة :
تتمتع السودة بأجواء صيفية رائعة حيث تعد الأقل في درجات الحرارة بالمملكة، وتمتلك العديد من المناطق الرائعة التي تجمع بين الترفيه والطبيعة الساحرة، ويقدم منتزه الملك عبد العزيز فيها كافة الخدمات والمرافق السياحية، من الملاهي، والألعاب المشوقة، والمطاعم والكافيهات، وأكشاك الخدمات، ومخيم تسوق، وساحة للعروض المختلفة.
قرية ذي عين الأثرية بالباحة:
تقع في الباحة وتعد من الأماكن التراثية التي تضم في كل تفاصيلها عبق الماضي والتاريخ أكثر ما يميز السياحة في المملكة، ومن أقدم هذه الأماكن؛ ويبلغ عمرها 400 سنة.
قرية الشفا بالطائف
تعد قرية الشفا من أهم المنتجع السياحي الطبيعية في الطائف، وتتميز بطبيعتها الساحرة وجبالها الشاهقة وكثرة مساحاتها الخضراء والمائية، وتمتد على مساحة 592 كيلومترًا مربعًا من الأراضي المطلة على سهول وأودية تهامة.
وفق “أخبار 24”.