توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، اليوم (الإثنين)، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات.
وشملت تلك الوظائف المذكورة والمتاحة بمقر الجامعة بالرياض وفروعها في جدة ما يلي: مشغل رسومات ثانٍ “للنساء بالرياض”، وأخصائي مراقبة مخزون ثانٍ، وأخصائي مراقبة مخزون أول ومدقق ثانٍ بجدة.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ اليوم الموافق 17 من ذي القعدة 1442هـ؛ وحتى يوم السبت الموافق 30 من ذي القعدة 1442هـ. وفق “أخبار 24”.