قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، إن قرار قصر مكبرات الصوت في المساجد، هو قرار بسيط لأنه لم يحرم حلالاً ولم يبح حراماً، ولم يمنع واجباً أو يأمر بمنكر.
وأوضح خلال مقابلة مع نشرة التاسعة على قناة “mbc“، أن هناك أشخاصاً طيبين تأثروا ببعض الأطروحات التي وردت من الخارج، مبيناً أن الشعب السعودي ناضح وقادر على دفع هؤلاء المستغلين الذين لا هم لهم إلا المملكة.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص ممسوخين لا عقل لهم ولا دين، ويريدون هدم كيان المملكة وأن يذوق شعبها الذل والإهانة والتدمير، مشيراً إلى أن هذه البلاد حماها الله جل وعلا بفضله ثم بقيادتها الرشيدة وشعبها المتميز.