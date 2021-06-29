تفاصيل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة نجران

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم (الثلاثاء)، موعد بدء استقبال طلبات القبول الرئيسي إلكترونياً لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي الثانوية العامة.
وأوضحت أن موعد التقديم على المرحلة الأولى “القبول الرئيسي” بالجامعة يبدأ السبت المقبل الموافق 3 يوليو 2021 وينتهي الخميس الموافق 8 يوليو 2021.
وأضافت أن التقديم على المرحلة الثانية “القبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة” بالجامعة؛ يبدأ يوم الإثنين الموافق 26 يوليو 2021 وينتهي الثلاثاء الموافق 3 أغسطس 2021، وذلك عبر الرابط.
ووضعت جامعة نجران 7 شروط عامة للقبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، والحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة، وحسن السيرة والسلوك.
كما اشترطت ألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وألا تقل درجة اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي عن 50 درجة، وألا يكون سبق فصله أكاديمياً أو تأديبياً من أي جامعة، وألا يكون مقيداً في أي جهة تعليمية أخرى.
وبيّنت طريقة حساب النسبة المؤهلة، وتشمل”40% من الثانوية و30% من الاختبار التحصيلي و30% من اختبار القدرات العامة”، إلى جانب طريقة حساب النسب الموزونة وتشمل: “60% من الثانوية و40% من اختبار القدرات العامة”.
وفق”أخبار 24″.