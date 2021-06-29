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أخبار محلية > وزير الخارجية: المملكة تمد أياديها لمواجهة ما يهدد العالم والبشرية
29/06/2021   10:36 م

وزير الخارجية: المملكة تمد أياديها لمواجهة ما يهدد العالم والبشرية

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الثلاثاء)، أن المملكة كانت ولا تزال تمدّ أياديها بالشراكة الوثيقة والتعاون الفعال مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.

وأضاف، خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، أن المملكة تسعى إلى تحقيق الرفاهية والأمن والسلام لشعوب العالم.

وكان فرحان أكد أمس (الإثنين)، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعـش، موقف المملكة الداعم لكل الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وقطع سبل تمويلهما، ومحورية دور المملكة في تعزيز الأمن والسلم بالتعاون مع الشركاء من حول العالم. وفق”أخبار 24″.

وزير الخارجية: المملكة تمد أياديها لمواجهة ما يهدد العالم والبشرية

أخبار محلية
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