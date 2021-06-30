منها التخييم دون ترخيص ورمي النفايات .. تعرف على أبرز مخالفات الغابات والمتنزهات وقيمة الغرامات

أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أهمية المحافظة على الغابات والمتنزهات ومواقع الغطاء النباتي، وعدم الإضرار بها بإشعال النيران ورمي المخلفات، موضحاً أبرز المخالفات التي تقع في تلك المناطق وعقوباتها.
وأوضح المركز أن اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي وفقا لنظام البيئة، تنص على أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها في الغابات أو المتنزهات الوطنية أو بغير الوسائل المسموح بها من المركز، مخالفة غرامتها إلى 3 آلاف ريال، إضافة إلى تطبيق العقوبات الخاصة بحرق الأشجار والشجيرات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
كما تقع ذات الغرامة في حال إتلاف المنشآت الثابتة، أو المنقولة، أو قطع السياجات، أو إتلافها، أو العبث بالعلامات الحدودية، أو الإرشادية في الغابات أو المتنزهات، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وأبان أن ترك النفايات، أو رميها، أو دفنها، أو حرقها في غير الأماكن المخصصة لها، من المخالفات النظامية الجسيمة التي تشوه المظهر الحضاري وتؤثر سلبا على البيئة، والتي تصل غرامتها إلى ألفي ريال، مع إلزام المُخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وأشار إلى أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص، تصل إلى 3 آلاف ريال لكل مخيم، بينما تصل عقوبة إنشاء المباني أو نحوها في الغابات أو المتنزهات الوطنية من دون تصريح إلى 20 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.