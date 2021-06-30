بدء إيداع الدفعة الثالثة لمستحقات مزارعي القمح المحلي لهذا الموسم

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بإيداع مستحقات الدفعة الثالثة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وأغلقوا الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وذكرت المؤسسة أن إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 43.5 مليون ريال، وذلك لعدد 127 مزارعاً، ليبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم أكثر من 183.8 مليون ريال لعدد 596 مزارع، وبكمية تزيد على 142 ألف طن.
وناشدت المزارعين بإقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
يذكر أن “الحبوب” بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان الماضي، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه أكثر من 300 ألف طن لعدد 1300 مزارع.
وفق “أخبار 24”.