مرصد “حوطة سدير” يوضح الظروف العلمية لرؤية هلال شهر ذي الحجة

أوضح مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، اليوم (الأربعاء)، الظروف العلمية لرؤية هلال شهر ذي الحجة المقبل.
وذكر المرصد أن المعطيات الحسابية التي ظهرت بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442هـ الجاري، أفادت بأن القمر سيغرب قبل الشمس.
وأضاف أن يوم السبت الموافق 30 ذو القعدة الموافق 10 يوليو 2021 سيشهد غروب الشمس في مكة المكرمة الساعة 7:06، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:42، أما في موقع المرصد الفلكي فستغرب الشمس الساعة 6:51 عند درجة 294. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الهلال سيغرب في موقع المرصد الساعة 7:26 عند درجة 296، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 35 دقيقة بارتفاع 7 درجات واستطالة 7.85 درجة.