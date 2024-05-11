أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي

تعتزم شركة أبل تحسين كفاءة تطبيقاتها الأساسية من خلال تطوير ميزة النسخ الصوتي والتلخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام.
من المتوقع أن تشمل التطبيقات المستفيدة من هذه التحسينات الملاحظات والمذكرات الصوتية، ويتميز التطبيق الافتراضي للمذكرات الصوتية بنسخة تشغيلية لكل تسجيل صوتي، ويعمل بطريقة مشابهة لميزة البريد الصوتي المباشر.
ويتيح زر النسخ المخصص على شكل فقاعة كلام عرض نسخة من الصوت المسجل داخل التطبيق، ويضيف التحديث خيارًا للتلخيص المولد بالذكاء الاصطناعي للصوت المسجل؛ مما يوفر ملخصًا نصيًا أساسيًا للنقاط المحورية الرئيسية.وفق “أخبار 24”.
وتعمل هذه المزايا الثلاثية على تحسين تجربة المستخدم، وتوفير مزيد من الكفاءة في معالجة البيانات، فيما يعد هذا الجهد جزءًا من حملة الذكاء الاصطناعي الواسعة لشركة أبل.