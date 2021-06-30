مزادات على عقارات وأراضٍ سكنية وتجارية في الرياض ومكة وخميس مشيط

أعلن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، اليوم (الأربعاء)، إقامة عدة مزادات متنوعة في الرياض، ومكة المكرمة، وخميس مشيط.
وذكر المركز أن “مزاد مكارم العقار” الحضوري سيستعرض 32 فرصة استثمارية من العقارات التجارية والسكنية بإجمالي مساحات تقارب 27 ألف متر مربع في مدينة الرياض.
وأضاف أن المزاد الثاني سيكون في مكة المكرمة، ويتمثل في بيع مباشر لـ«عقارات الروابي»، وهي عقارات سكنية بمساحة تتجاوز 11 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن “مزاد خميس مشيط” الإلكتروني، سيعرض فرصة استثمارية واحدة تمثلت في أرض سكنية، كما تحتضن المحافظة أيضًا «مزاد عين الدلم» الإلكتروني، والمقام على أرض سكنية وزراعية بمساحة تتجاوز 34 ألف مترٍ مربع.
يذكر أن المركز يسعى من خلال تلك المزادات إلى الحفاظ على قيم الأصول المعروضة للتصفية، التي يشرف على تنفيذها من قبل الجهات المختصة فنيًا من القطاع الخاص.
وفق “أخبار 24”.