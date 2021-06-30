نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “سابتكو”: بدء تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الرياض 1 سبتمبر المقبل
30/06/2021   4:34 م

“سابتكو”: بدء تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الرياض 1 سبتمبر المقبل

+ = -
690

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” استلامها إشعارا اليوم (الأربعاء)، من شركة المواصلات العامة –المملوكة لها بنسبة 80%- يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت تاريخ 01 سبتمبر 2021 ليكون بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض.

وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه. وفق “أخبار 24”.

“سابتكو”: بدء تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في الرياض 1 سبتمبر المقبل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885161662.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.