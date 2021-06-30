التعليم تدعو للترشح لجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للدراسات والبحوث

دعت وزارة التعليم منسوبيها والمجتمع التعليمي والأكاديمي والبحثي للمشاركة في الترشّح لجائزة الدراسات والبحوث والتجارب والمشروعات التربوية (2021و2022م)، التي أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج فتح باب الترشيح لها؛ لدعم الباحثين، ورعاية المبدعين، وتحفيزهم للمزيد من الإنتاج العلمي المميز، وكذلك نشر ثقافة الجودة والتميّز في البحث التربوي.
وتهدف جائزة الدراسات والبحوث والتجارب والمشروعات التربوية إلى تشجيع إنتاج أعمال مميزة وإبداعية تخدم تطوير العملية التربوية، من خلال تحفيز مواطني الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، وتقديرهم مادياً ومعنوياً، حيث تبلغ قيمة الجائزة (200,000) ريال سعودي، تُمنح لعمل واحد أو مجموعة أعمال مع شهادة تقديرية.
وتتضمن مجالات الجائزة في الدراسات والبحوث أحد الموضوعين (التعليم عن بُعد أثناء جائحة كوفيد19 وبعدها، وتطوير نموذج للتعليم الثانوي في دول الخليج العربية)، وفي مجال التجارب والمشروعات التربوية أحد الموضوعين (نماذج لمواجهة تحديات التعليم عن بُعد أثناء جائحة كوفيد19 وبعدها، وتطبيقات المدرسة المتعلمة).
ووضع مكتب التربية العربي لدول الخليج عدداً من الإجراءات الخاصة بالتقديم على الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة، وتبدأ بتعبئة البيانات اللازمة وتحميل العمل المشارك من خلال الرابط: ( rp.abegs.org )، ورفع نسختين من العمل المقدم للجائزة، ورفع السيرة الذاتية للمرشح مع ذكر عنوان المراسلة، بالإضافة إلى التوقيع على إقرار صحة البيانات، على أن يتم رفع الطلبات في موعد أقصاه 30 أبريل 2022م، حيث يقتصر الترشيح على الباحثين من أبناء الدول الأعضاء في المكتب والمؤسسات العاملة فيها، شريطة ألا يكون المرشح سبق أن نال جائزة عن عمله المقدم.
وفق “أخبار 24”.