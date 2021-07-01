مع بدء تطبيقه اليوم.. تعرف على متطلبات إصدار رخصة للمباني السكنية وفق الكود السعودي

جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التنبيه بمتطلبات إصدار رخصة البناء للمباني السكنية وفقاً للكود السعودي للمباني السكنية، الذي دخل تطبيقه حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم.
ولفتت إلى أن هذه المتطلبات تتمثل في تعيين مكتب مصمم هندسي معتمد، ليقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية، بالإضافة لتعيين مكتب مشرف هندسي معتمد، للإشراف على الأعمال ورفع التقارير عبر منصة بلدي وفق كود البناء السعودي.
كما تشمل المتطلبات تعيين مقاول بناء معتمد يقوم بتنفيذ الأعمال وفق المخططات والتصاميم المعتمدة، وشراء بوليصة التأمين الإلزامي على المبنى، الذي يتضمن تأميناً ضد العيوب الخفية للمباني السكنية.
وتشترك عدة جهات في تطبيق كود البناء، وفيما يلي دورها:
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
تتولى الوزارة إعداد التقارير المساحية اللازمة وفقا لمتطلبات المخطط الإرشادي، وإصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل وغيرها، والموافقة على إيصال الخدمات العامة، ومتابعة تطبيق الكود ومراقبته، وحفظ سجلات البناء والمراقبة والتفتيش والضبط والعقوبات، ومتابعة أعمال التفتيش والاختبارات اللازمة أثناء تنفيذ أعمال البناء، وإصدار شهادة الأشغال بعد إتمام البناء والتأكد من مطابقته للكود، وبناء قاعدة بيانات بالمكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات المرخصة والجهات المعتمدة بمزاولة أعمال البناء وتدمير المخططات والتفتيش على المباني.
وزارة الطاقة
تتولى مسؤولية التنسيق مـع الجهات المختصة لإعـداد متطلبـات تأهيـل المكاتب الهندسـية والفنيـة والمقاوليـن لممارسـة الأعمـال الكهربائيـة وترشيد الطاقة، بجانب متابعة ومراقبة تطبيـق الكود وضبط مخالفاته فيمـا يتعلـق بالأعمال الكهربائية وترشـيد الطاقة التي تقع ضمن اختصاصاتها، وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد متطلبات قبول جهات التفتيـش فـي مجـال الأعمـال الكهربائية وترشيد الطاقة.
الدفاع المدني
يقوم بمتابعة ومراقبة تطبيق الكود فيما يتعلق بأنظمة الوقاية والحماية من الحريق بكل مراحل البناء، وأيضا التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من حصول المكاتب الهندسية والفنية والمقاولين على التأهيل اللازم في مجال متطلبات الوقاية والحماية من الحريق في المباني لممارسة أعمال التصميم والإشراف والتنفيذ والصيانة والتشغيل، والتنسيق مع الجهات المختصة فـي تحديد متطلبات قبول جهات التفتيش في مجال سلامة المصـاعد وأنظمة الوقاية والحماية من الحريـق في المباني.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
يتمثل دورها في قبول المختبرات وجهات التفتيش ضمن أعمال الكود فـي مجال أو مجالات محـددة من قبـل الهيئة وفقا للأحكام الصادرة عنها، كما تقوم بتبني المواصفات وتحديثهـا ومواءمة المواصفـات المرجعية بكـود البنـاء السـعودي مـع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة الصادرة عن الهيئة.
الجدير بالذكر أن تطبيق الكود السعودي سيسري اعتبارا من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.
وفق “أخبار 24”.