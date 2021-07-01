“الحج والعمرة”: نعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم المعايير الصحية والشروط

أكد وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، المهندس هشام بن سعيد، أن الوزارة تعمل على فرز المتأهلين وإرسال رسائل نصية لمن انطبقت عليهم جميع المعايير الصحية والشروط والضوابط.
وأوضح أن عدد الحجاج المسجلين في المرحلة الأولى بلغ 558 ألف، عبر طلبات إلكترونية تقدم بها المواطنون والمقيمون داخل المملكة، حيث بلغت نسبة الذكور منهم 51% بينما نسبة الإناث بلغت 49%.
وأشار إلى أن معالجة الطلبات تمت خلال 10 أيام عمل من خلال مركز بيانات الحج والعمرة، الذي يعمل به كوادر سعودية من الشباب والفتيات تم تأهيلهم وتدريبهم. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الوزارة تعمل منذ سنوات على تطبيق المسار الإلكتروني للتسجيل في الحج والعمرة، حيث تقوم بعمليات تطويرية بشكل مستمر سعيًا لتطوير استراتيجيتها في استخدام التقنيات.