الخطوط السعودية: العمل جارٍ على زيادة مقاعد الرحلات القادمة من الإمارات اليوم وغدًا

قالت شركة الخطوط الجوية السعودية، إنه يجرى العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات إلى المملكة اليوم (السبت) وغداً (الأحد).
ودعت الشركة جميع عملائها إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.
يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فجر اليوم (السبت)، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من إثيوبيا، والإمارات المتحدة، وفيتنام، وتعليق القدوم من هذه الدول، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين. وفق “أخبار 24”.