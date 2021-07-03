نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الخطوط السعودية: العمل جارٍ على زيادة مقاعد الرحلات القادمة من الإمارات اليوم وغدًا
03/07/2021   4:06 م

الخطوط السعودية: العمل جارٍ على زيادة مقاعد الرحلات القادمة من الإمارات اليوم وغدًا

+ = -
547

قالت شركة الخطوط الجوية السعودية، إنه يجرى العمل على زيادة السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات إلى المملكة اليوم (السبت) وغداً (الأحد).

ودعت الشركة جميع عملائها إلى متابعة المستجدات عبر قنواتها الرسمية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت فجر اليوم (السبت)، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ إلى كل من إثيوبيا، والإمارات المتحدة، وفيتنام، وتعليق القدوم من هذه الدول، بالإضافة إلى أفغانستان، إلا لمن مكث 14 يوماً خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين. وفق “أخبار 24”.

الخطوط السعودية: العمل جارٍ على زيادة مقاعد الرحلات القادمة من الإمارات اليوم وغدًا

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162103.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.