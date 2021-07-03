خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، أن الحملات الميدانية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط أكثر من 19 ألف مخالف خلال أسبوع، من 24 إلى 30 / 6 / 2021م.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ 19.8 ألف مخالف، منهم أكثر من 8 آلاف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 10 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، و947 مخالفاً لنظام العمل.
وأبانت أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 224 شخصًا، 43% منهم يمنيو الجنسية، و47% إثيوبيو الجنسية، و5% صوماليو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 47 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 5 أشخاص، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 66 ألف وافد مخالف، منهم 57.9 ألف رجل، و8.7 ألف امرأة.
وأشار البيان إلى أنه تمت إحالة أكثر من 36 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 14.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل ما يزيد عن 16 ألف مخالف.