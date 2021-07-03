حذر برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من الإعلانات المضللة لبيع العقارات الواقعة خارج المملكة دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
ودعا برنامج “وافي” المواطنين السعوديين إلى عدم شراء أي وحدات عقارية خارج المملكة يتم الترويج لها عن طريق وسائل الإعلان ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من وجود رخص نظامية للجهات المسوقة لبيع هذه العقارات.
وأكد البرنامج أن أحقية تملك السعودي في بلد المشروع، ووجود وثائق الملكية وما يفيد اعتماد المشروع العقاري خارج المملكة، من الشروط الرئيسية لمنح الرخص النظامية.
وفق “أخبار 24”.