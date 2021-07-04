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أخبار محلية > “الداخلية”: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر بدءاً من الغد
04/07/2021   6:00 م

“الداخلية”: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر بدءاً من الغد

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أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم مخالفة كل من يتم ضبطه محاولاً الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، بدءًا من غدٍ (الإثنين)، وحتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على الأحكام والعقـوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهـة فيروس كورونا، ولضمان الالتزام بتطبيق “البروتوكولات” المعتمدة للحد من تفشي الوباء خلال موسم حج هذا العام 1442هـ. وفق “أخبار 24”.

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدة في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطـرق والممرات المؤدية إلى المسجـد الحرام والمشاعر المقدسة لمنع وضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.

“الداخلية”: 10 آلاف ريال غرامة محاولة الوصول دون تصريح إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر بدءاً من الغد

أخبار محلية
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