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أخبار محلية > متى يتم إتاحة الجرعة الثانية للفئات العمرية من 20 – 40 عاماً؟ متحدث “الصحة” يجيب
04/07/2021   6:00 م

متى يتم إتاحة الجرعة الثانية للفئات العمرية من 20 – 40 عاماً؟ متحدث “الصحة” يجيب

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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي إن إتاحة الجرعة الثانية للفئات العمرية من 20 – 40 عاماً سيكون قريباً، مؤكداً أن الإقبال مبشر جداً.

جاء ذلك رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي للكشف عن مستجدات كورونا، حيث بين أن خطة اللقاحات تسير بشكل جيد لتغطية أفراد المجتمع، ومن المتوقع أن يستمر النزول تدريجياً، وقريباً سيتم إتاحة الفرصة للتوسع في إعطاء الجرعة الثانية.

ولفت العبد العالي إلى أن المناعة ضد فيروس كورونا تبدأ بالتكون بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح، وتعد الجرعة الثانية منشطة لها. وفق “أخبار 24”.

متى يتم إتاحة الجرعة الثانية للفئات العمرية من 20 – 40 عاماً؟ متحدث “الصحة” يجيب

أخبار محلية
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