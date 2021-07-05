“الرصد السكاني”: الانتهاء من بناء 106 آلاف وحدة سكنية خلال ‏الربع الأول من 2021‏

كشفت النشرة الدورية لمركز البيانات والرصد الإسكاني، عن انتهاء أعمال البناء في أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية جديدة وبدء بناء 101 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في السوق السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
وأظهرت النشرة نمواً ملحوظاً في أعداد الوحدات السكنية الجديدة التي انتهى بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 29% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولفتت إلى انخفاض متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع الأول 2021 لتستقر ما دون 500 ألف ريال منذ نهاية 2020، واستقرار متوسط أسعار بيع الأراضي والبيوت خلال نفس الفترة، موضحةً أن هذا يعود للجهود التي يقوم بها برنامجا “سكني” و”وافي” لتوفير الحلول والخيارات السكنية المناسبة وفقاً لرغبات الأسر.
وأوضحت أن صفقات العقارات السكنية تجاوزت 255 ألف صفقة - وفق بيانات وزارة العدل – خلال العام الماضي 2020، وشهد الربع الأول 2021 تحرير ما يزيد على 82 ألف عقد بيع لعقارات سكنية، وانخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن بنسبة 16% مقارنة بمستواه في 2018 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وفق “أخبار 24”.
واستعرضت النشرة أداء بعض برامج منظومة الإسكان، إذ أظهر ”سكني” تطوراً إيجابياً بتمكين 49,5 ألف أسرة سعودية من السكن في مساكن جديدة خلال الربع الأول من عام 2021، وإصدار برنامج “وافي” 19 رخصة لبيع الوحدات السكنية في المشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، واعتماد برنامج “إتمام” 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12 مليون م2 وإصدار التراخيص لبناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية.