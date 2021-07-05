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أخبار محلية > “الرصد السكاني”: الانتهاء من بناء 106 آلاف وحدة سكنية خلال ‏الربع الأول من 2021‏
05/07/2021   6:13 م

“الرصد السكاني”: الانتهاء من بناء 106 آلاف وحدة سكنية خلال ‏الربع الأول من 2021‏

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كشفت النشرة الدورية لمركز البيانات والرصد الإسكاني، عن انتهاء ‏أعمال البناء في أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية جديدة وبدء ‏بناء 101 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء في السوق السعودي ‏خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.‏

وأظهرت النشرة نمواً ملحوظاً في أعداد الوحدات السكنية الجديدة ‏التي انتهى بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة ‏‏29% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.‏

ولفتت إلى انخفاض متوسط أسعار الشقق السكنية خلال الربع ‏الأول 2021 لتستقر ما دون 500 ألف ريال منذ نهاية 2020، ‏واستقرار متوسط أسعار بيع الأراضي والبيوت خلال نفس الفترة، ‏موضحةً أن هذا يعود للجهود التي يقوم بها برنامجا “سكني” ‏و”وافي” لتوفير الحلول والخيارات السكنية المناسبة وفقاً لرغبات ‏الأسر.

وأوضحت أن صفقات العقارات السكنية تجاوزت 255 ألف صفقة ‏‏- وفق بيانات وزارة العدل – خلال العام الماضي 2020، وشهد ‏الربع الأول 2021 تحرير ما يزيد على 82 ألف عقد بيع لعقارات ‏سكنية، وانخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن بنسبة 16% مقارنة بمستواه في 2018 وفقاً لبيانات الهيئة العامة ‏للإحصاء.‏ وفق “أخبار 24”.

واستعرضت النشرة أداء بعض برامج منظومة الإسكان، إذ أظهر ‏‏”سكني” تطوراً إيجابياً بتمكين 49,5 ألف أسرة سعودية من السكن ‏في مساكن جديدة خلال الربع الأول من عام 2021، وإصدار ‏برنامج “وافي” 19 رخصة لبيع الوحدات السكنية في المشاريع ‏تحت الإنشاء توفر أكثر من 16 ألف وحدة سكنية، واعتماد ‏برنامج “إتمام” 6 مخططات سكنية تتجاوز مساحتها 12 مليون م2 ‏وإصدار التراخيص لبناء نحو 3 آلاف وحدة سكنية.‏

“الرصد السكاني”: الانتهاء من بناء 106 آلاف وحدة سكنية خلال ‏الربع الأول من 2021‏

أخبار محلية
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