تبقى مقاعد قليلة .. “الحج والعمرة” تكشف تفاصيل المرحلة الأخيرة من فرز حجيج هذا العام

استعرض نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، اليوم الثلاثاء، تفاصيل المراحل الأخيرة من عملية فرز المتقدمين لأداء مناسك الحج هذا العام.
وأوضح، خلال لقائه في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن المرحلة الأخيرة تشمل تصفية الأماكن المتبقية، والتي نتجت عن إلغاء بعض المتقدمين لحجوزاتهم، وأن عدد الحجيج المقبولين شارف على الوصول للعدد المقرر لأداء المناسك هذا العام، والبالغ 60 ألف حاج، وهم من 150 جنسية.
وأضاف أنه سيتم استقبال الحجيج القادمين عبر الحافلات أو سياراتهم الخاصة يومي 7 و8 من ذي الحجة، وذلك من خلال 4 نقاط للتجمع موزعة حول مكة المكرمة، حيث سيتم نقلهم لأداء طواف القدوم وبعدها الذهاب إلى مشعر منى، ثم التحرك فجر يوم 9 ذي الحجة إلى مشعر عرفات. وفق “أخبار 24”.
وذكر مشاط أنه سوف يتم بداية التفويج لرمي الجمرات بعد منتصف الليل في اليوم العاشر من ذي الحجة، حيث يتم الانتقال من مزدلفة إلى منى، ثم يقوم الحجاج بأداء طواف الإفاضة.
#نشرة_الرابعة | تكثيف الجولات للتأكد من جاهزية مخيمات الحجاج ونائب وزير الحج يكشف لـ #العربية آلية التفويج@sultan_mr_ pic.twitter.com/mEUX2tSVTq
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) July 6, 2021