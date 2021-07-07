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اخبار رياضية > بالصور.. الأخضر الشاب يصل الرياض بعد تتويجه بلقب كأس العرب
07/07/2021   11:08 م

بالصور.. الأخضر الشاب يصل الرياض بعد تتويجه بلقب كأس العرب

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وصلت بعد ظهر اليوم الأربعاء، بعثة المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عائدة من العاصمة المصرية القاهرة، بعد تتويجها بكأس العرب للشباب تحت 20 عامًا.

وكان في استقبال البعثة لدى وصولها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وعضوا المجلس المشرف على الفئات السنية خالد المقرن، ونعيم البكر، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم، وعدد من منسوبي الاتحاد.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي التهنئة للاعبي المنتخب الوطني للشباب والجهازين الفني والإداري على الإنجاز الذي حققوه لكرة القدم السعودية، مثنيًا على المستويات الرائعة التي قدمها اللاعبون خلال البطولة والتي كانوا فيها على قدر المسؤولية.

وأكد المسحل للاعبي شباب “الأخضر” على ضرورة مواصلة العمل ليكونوا نواة لمستقبل كبير للكرة السعودية في السنوات القادمة، وأن تكون هذه البطولة حافزًا لإنجازات قادمة.

وكان المنتخب الوطني توّج باللقب بعدما تجاوز دور المجموعات، والتقى منتخب السنغال حامل اللقب في الدور ربع النهائي، قبل أن يفوز على المنتخب المصري صاحب الضيافة في الدور نصف النهائي، ليكلل مسيرته بالفوز على الجزائر في المباراة النهائية.

الأخضر الشاب يصل الرياض

الأخضر الشاب يصل الرياض

الأخضر الشاب يصل الرياض

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. الأخضر الشاب يصل الرياض بعد تتويجه بلقب كأس العرب

اخبار رياضية
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