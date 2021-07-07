ما حكم دفع ثمن الأضحية لأحد الأقارب في دولة أخرى لذبحها؟ .. الشيخ سليمان الماجد يجيب

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، أنه لا حرج في مسألة دفع ثمن الأضحية لأحد الأقارب في دولة أخرى لذبحها.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن بعض أهل العلم نقل أحكام زكاة المال والفطر للأضحية، مبينًا أن أهل المضحي وبلده أولى الناس بهذه الأضحية.
وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح ووكّل، مؤكدًا أنه لا فرق بين أن يكون التوكيل في مكان إقامة الشخص أو في بلد آخر، لافتًا إلى أنه إذا بعث الشخص بقيمة الأضحية لأهله وتولوا الذبح والتوزيع فلا بأس في ذلك. وفق “أخبار 24”.
حكم دفع ثمن الأضحية لأحد الأقارب في دولة أخرى لذبحها؟.. الشيخ سليمان الماجد @s_almajed
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— قناة الرسالة (@alresalahnet) July 3, 2021