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أخبار محلية > “الإنذار المبكر” ينبه من موجة حارة في الشرقية.. وأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق
10/07/2021   11:24 ص

“الإنذار المبكر” ينبه من موجة حارة في الشرقية.. وأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

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أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.

وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق عسير، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والشرقية، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ10 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ6 مساءً، أما في الشرقية فتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأبان أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

وأشار إلى أن محافظات أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب، ستشهد أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن محافظات الأحساء والخفجي والنعيرية وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، ستشهد موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.

“الإنذار المبكر” ينبه من موجة حارة في الشرقية.. وأمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من المناطق

أخبار محلية
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