شخص يرسل صوراً خادشة إلى طليقته.. وهكذا عاقبته المحكمة

أصدرت محكمة، حكماً بحبس شخص لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ؛ بعد إدانته بإرسال رسائل خادشة للحياء إلى طليقته.
وتشير التفاصيل إلى أن المُدعية تقدمت بشكوى لدى جهات الاختصاص ضد زوجها السابق؛ بسبب إرساله رسائل على هاتفها تتضمن عبارات غزل وصوراً خادشة للحياء.
واعترف المدّعى عليه بتلك التصرفات، مبدياً وفقاً لـ”الوطن” ندمه وأسفه عليها، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه كان يرغب من وراء ذلك في لم الشمل مع طليقته خاصة أن بينهما ذرية.
وقضت المحكمة، بإيقاع عقوبة تأديبية في حق المدعى عليه وهي الحبس شهر مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب سوء وقبح الفعل الذي ارتكبه وإن كان بحسن نية.