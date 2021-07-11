السماح لمن تلقوا “اللقاح الصيني” بدخول المملكة عبر جسر الملك فهد شرط تلقي جرعة تنشيطية من اللقاح المعتمد في المملكة

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، اليوم الأحد، صدور تحديثات من الجهات الصحية بشأن دخول المملكة عبر الجسر.
وأوضحت أن التحديثات تسمح لمن أكمل تلقي جرعتين من لقاحات “سينوفارم” و”ساينوفاك” بالدخول، بشرط تلقيه جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، إضافة إلى إجراء فحص PCR خلال 72 ساعة.
وذكرت أنه يشترط لاعتماد شهادات التحصين الصادرة من خارج المملكة أن تحقق عددًا من المعايير، من بينها أن تتضمن اكتمال جرعات اللقاح، وألا تقل المدة بين الجرعة الأخيرة والقدوم للمملكة عن 14 يومًا، بالإضافة إلى أن تكون صادرة أو مصدقة من الجهة الصحية الرسمية في بلد القدوم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت المؤسسة إلى اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي: “فايزر – بيونتيك” و”أكسفورد – أسترازينيكا” و”موديرنا” و”جونسون آند جونسون”.