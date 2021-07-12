تشهده سماء المملكة.. اقتران سماوي ثلاثي بين “القمر والزهرة والمريخ”

تشهد سماء المملكة والوطن العربي، غدًا (الإثنين)، ظاهرة فلكية غير اعتيادية، حيث يقترن هلال القمر والزهرة والمريخ، بداية الليل أثناء الغسق، في اقتران ثلاثي لهذه الأجسام السماوية، يمكن مشاهدته بالعين المجردة.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة، إن هذا الاقتران هو الأول من ثلاث حالات اقتران بين كوكب الزهرة والمريخ خلال ثمانية أشهر فقط، مع تكرار مشاهد مماثلة في كل من 12 فبراير و12 مارس 2022م.
وأوضح أن حالات الاقتران ليست نادرة ولكنها لا تتجمع في العادة بشكل ثلاثي، مبيناً أن القمر سيظهر كألمع الأجسام في سماء الليل، وقربه سيظهر كوكب الزهرة بلونه الفضي الساطع والمريخ بلونه الأحمر البرتقالي الخافت ما ستشكل صورة مثيرة للاهتمام في السماء. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن أكثر حالات الاقتران شيوعًا هي للقمر سواء في المساء أو الفجر، جنبًا إلى جنب مع أي من الكواكب البراقة والنجوم الساطعة أو حتى بين الكواكب نفسها، مشيرا إلى أن الوقت الأمثل للقيام بالتقاط الصور لهذا الحدث اللافت للأنظار هو بعد حوالي 30 دقيقة من غروب الشمس.